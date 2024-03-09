Здоровье 09 марта 2024, 12:56 Россиянам рассказали, как избавиться от жира на животе Врач Лоуден посоветовала ускорить метаболизм для избавления от жира на животе Freepik

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Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден назвала способы по снижению массы тела при медленном обмене веществ и по избавлению от жира на животе. Она порекомендовала ускорить метаболизм, сообщило издание Focus.

Лоуден пояснила, что шансы на похудение увеличиваются при правильно подобранной диете.

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Людям с медленным обменом веществ необходимо дополнить меню продуктами, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты.

В частности, в рационе должны быть авокадо и грецкие орехи. Такие продукты медленно усваиваются, поэтому организм расходует больше энергии на их переваривание. В результате ускоряется метаболизм.

Медик также посоветовала употреблять белки для наращивания мышечной массы.

Ранее врач Юлия Онуфрийчук рассказала, что разгрузочные дни можно устраивать не чаще одного-трех раз в неделю. Она отметила, что их нужно подбирать в индивидуальном порядке, учитывая состояние здоровья.