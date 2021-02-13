Россиянам рассказали, как долго придется носить маски

Вероятно, носить маски придется, пока не появятся данные о частоте повторных заражений коронавирусом и их последствиях. Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Гарантий, что не будет повторного заражения, нет. Повторные случаи отслеживать труднее, поэтому мы знаем, что они бывают, но не знаем, насколько часто, и пока мы эту информацию не получим, мы носим маски», — передал ТАСС слова эксперта.

По словам Лукашева, только 10-20% антител, вырабатываемых к любому вирусу, эффективны против него, а увеличить их количество очень сложно. Тем более, что антитела находятся в крови, а коронавирус в первые дни после заражения размножается на слизистых оболочках. Поэтому даже при наличии большого количества антител нет гарантии, что человек не заразиться.

Психолог и бизнес-тренер Андрей Антонов считает, что даже после отмены масочного режима многие все равно продолжат носить медицинские маски. Это связано со страхом и неуверенностью.