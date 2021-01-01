Россиянам рассказали, к каким болезням могут привести сладости

Принято считать, что сладости приносят организму много пользы. Но, как выяснилось, не все. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ингредиенты могут спровоцировать серьезные заболевания.

Эксперт напомнила, что настоящий шоколад защищает иммунитет и дарит хорошее настроение. Но заменители какао-масла превращаю эту сладость в опасную «химическую бомбу». Это значит, что нужно отказаться от покупки шоколада с трансжирами. Пальмовое масло очень плохо усваивается организмом. И детям такой продукт давать нельзя.

«Шоколад с такими компонентами может стать причиной развития сосудистых заболеваний, атеросклероза и появления тромбов. Такое лакомство повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах», — процитировала «Вечерняя Москва» ее слова.

Соломатина рекомендует отдавать предпочтение темному шоколаду. Но перед покупкой нужно всегда внимательно изучать состав — там должны быть только натуральные ингредиенты.

Также не стоит забывать про количество. Взрослому человеку можно съесть около 10 граммов шоколада в день, а ребенку за месяц — не более трех-четырех плиток. Кроме того, нельзя давать детям горький шоколад, потому что в нем содержится кофеин, который стимулирует нервную систему.