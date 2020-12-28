Петербуржцы сильно полюбили сладкое. Но это грозит тяжелой формой COVID-19

Жители Санкт-Петербурга стали чаще покупать сладкое в 2020 году. Однако чрезмерное употребление углеводов приносит лишние килограммы. На фоне пандемии это чревато усложнением течения COVID-19.

В Петербурге продажи сладкого выросли на треть за год. Большим спросом пользуется сладкая выпечка — пироги, кексы и тарталетки. В тройку лидеров популярных сладостей попали печенье для тирамису, шоколад с миндалем и апельсином, а также пастила с черной смородиной, сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на сервис доставки Ozon.

Увлечение сладостями и прочей нездоровой пищей — самая частая причина ожирения. Об этом рассказал вирусолог, генетик, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Ожирение несет последствия в виде целой массы заболеваний. И это не утрирование. Нужно понимать, что в той или иной форме страдают ожирением более 2/3 человечества. Мы все переедаем», — обратил он внимание.

Метаболическая система человека почти не приспособлена к избытку пищи. Люди, как вид, создавались в условиях недостатка питания. Проблема ожирения актуальна в условиях социального благополучия.

Чрезмерное потребление углеводов — даже из каши и фруктов — чревато необратимыми последствиями для здоровья. Об этом предупредил диетолог Алексей Ковальков. Люди с ожирением и диабетом чаще умирают при заражении коронавирусом.

Нужно употреблять не более 120–150 граммов углеводов в сутки. При увеличении этого объема кровь становится гуще. При коронавирусе люди, которые употребляли больше количество сладкого, первыми зарабатывают тромбоз мелких сосудов легких, который выльется в пневмонию.