Здоровье 14 сентября 2023, 03:56 Россиянам рассказали, есть ли безопасная доза алкоголя Профессор ВолгГМУ Стаценко: безопасной дозы спиртного не существует Pxhere

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Ежегодно из-за употребления спиртного гибнет свыше трех миллионов человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения. Но многие по-прежнему считают, что в небольших дозах алкоголь не только не вредит, но и полезен. Ученые и профессора Волгоградского государственного медицинского университета высказались по поводу безопасной дозы спиртного. Их слова привел «Московский комсомолец».

Алкоголь провоцирует не только онкологическое заболевание кишечника или цирроз печени, но также он влияет на ментальное здоровье, предупредил врач-психиатр Юрий Осадший. О проблемах с алкоголем говорит и то, что человек после спиртного начинает вести себя агрессивно.

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Безопасной доли алкоголя попросту нет, считает доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Михаил Стаценко. От токсического воздействия алкоголя страдают практически все органы.

Ряд исследований показывает, что доза около восьми граммов алкоголя снижает риск болезней сердца. Но как обратили внимание специалисты, эта же доза может привести к развитию онкологических заболеваний.

О том, что безопасной дозы алкоголя не существует ранее предупреждал и психиатр-нарколог Александр Поликарпов. Спровоцировать зависимость, по его словам, может даже небольшое количество выпитого спиртного.