Здоровье 12 сентября 2023, 17:23 Нарколог Поликарпов рассказал, что безопасной дозы алкоголя не существует

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Психиатр-нарколог Александр Поликарпов в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что безопасной дозы алкоголя просто не существует. По его словам, даже небольшое количество выпитого может спровоцировать зависимость.

За счет того, что алкоголь повышает выработку эндорфинов, организм постепенно привыкает к этому и требует «добавки», написал сайт kp.ru.

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Кроме того, даже малая доля спирта в напитках ухудшает работу сердца и сосудов, добавил Поликарпов.