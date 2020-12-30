Россиянам рассказали, что нужно есть в Новый год, чтобы избежать похмелья

Новый год наступит уже завтра, а это значит, что пора подумать о последствиях праздника. Речь идет о похмелье. Чтобы 1 января не чувствовать себя разбитым, эксперты из «СберЗдоровья» и «СберМаркета» советуют употреблять пищу, богатую жирными кислотами.

«Во время новогоднего застолья откажитесь от легких закусок и среди праздничных блюд выбирайте пищу, богатую жирными кислотами: жирную морскую рыбу, авокадо, зеленые овощи и орехи», — передает РИА «Новости» слова диетолога Маргариты Макухи.

Она добавила, что стоит обратить внимание на мясо и яйца, потому что они богаты белком. А также на цельнозерновые продукты, овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки. Они замедлят всасывание спирта в кровь и предотвратят развитие интоксикации.

На следующий день желательно завтракать продуктами, которые богаты цинком, магнием, калием, витаминами группы В, аминокислотами и антиоксидантами. Это яичница, протеиновый коктейль, бананы и сухофрукты.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала простой способ избежать появления отеков после новогоднего застолья. По ее мнению, нужно заменить соки и газировку на полезный напиток. В его состав входит вода, зеленый чай, чернослив, апельсин и имбирь.