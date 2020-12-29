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    29 декабря 2020, 11:36

    Диетолог назвал простой способ избежать отеков после новогоднего застолья

    Полина Петрова

    Врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала простой способ избежать появления отеков после новогоднего застолья. По ее словам, неприятных последствий употребления праздничной еды можно избежать, если заменить некоторые продукты, пишет портал «Ридус».
    Диетолог назвал простой способ избежать отеков после новогоднего застолья

    Так, вместо покупных соков и сладких газированных напитков специалист посоветовала приготовить полезный напиток. Необходимо в литре горячей воды заварить две столовые ложки зеленого чая и дать настояться в течение часа. Далее 100 граммов чернослива нужно промыть, залить горячей водой и оставить на пять минут. После этого процеживается чай, добавляются размягченный чернослив, апельсин и имбирь. Полезные элементы в составе напитка помогут избежать проблем с пищеварением и возникновения отеков. Кроме этого, ускорится выведение продуктов распада спиртного.

    Еще лучше отказаться от хлеба во время застолий. Из-за его употребления могут усугубиться процессы брожения в кишечнике. Это приведет к повышенному газообразованию. Также лучше отказаться от консервации. Горошек и кукурузу рекомендуется заменить на свежезамороженные смеси. Их нужно лишь ошпарить водой до готовности.