Диетолог назвал простой способ избежать отеков после новогоднего застолья

Так, вместо покупных соков и сладких газированных напитков специалист посоветовала приготовить полезный напиток. Необходимо в литре горячей воды заварить две столовые ложки зеленого чая и дать настояться в течение часа. Далее 100 граммов чернослива нужно промыть, залить горячей водой и оставить на пять минут. После этого процеживается чай, добавляются размягченный чернослив, апельсин и имбирь. Полезные элементы в составе напитка помогут избежать проблем с пищеварением и возникновения отеков. Кроме этого, ускорится выведение продуктов распада спиртного.

Еще лучше отказаться от хлеба во время застолий. Из-за его употребления могут усугубиться процессы брожения в кишечнике. Это приведет к повышенному газообразованию. Также лучше отказаться от консервации. Горошек и кукурузу рекомендуется заменить на свежезамороженные смеси. Их нужно лишь ошпарить водой до готовности.