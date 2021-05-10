Россиянам рассказали, что нельзя пить натощак

Напитки с сахаром могут нанести вред здоровью, если их употреблять утром на голодный желудок. Натощак лучше всего пить воду. Об этом радио Sputnik рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Натощак можно пить только воду. При условии, что желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком. Можно пить кисломолочные напитки, но только если у вас здоровый желудок», — объяснил собеседник.

По словам Гинзбурга, все, что люди пьют натощак, быстро всасывается, поэтому сладкие напитки могут вызвать скачок уровня сахара в крови.

«Все, что мы пьем натощак, „добегает“ очень быстро до кишечника и начинает там очень быстро всасываться. Поэтому сахаросодержащие газировки, сахаросодержащие напитки типа чая, компота, нежелательно пить натощак. Алкоголь натощак крайне нежелателен», — уточнил диетолог.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление сладких напитков повышает риск развития рака кишечника у людей в возрасте до 50 лет. Они установили эту связь после того, как изучили медицинские записи более 95 тысяч женщин.