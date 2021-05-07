Сладкие напитки оказались одной из причин рака кишечника

Чрезмерное потребление сладких напитков может повысить риск развития рака кишечника в возрасте до 50 лет. К такому выводу пришли американские ученые, сообщило издание The Guardian.

Исследователи изучили медицинские записи более 95 тысяч женщин, чтобы установить связь между потреблением сладких напитков и ранней диагностикой рака кишечника. Оказалось, что у женщин, которые выпивали более 0,5 литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе констатировали, что результаты их исследования подтверждают, что лучше ограничивать себя в потреблении сахаросодержащих напитков в целях защиты здоровья. Но их британские коллеги из Открытого Университета считают, что связь между сладкими напитками и ранним развитием рака кишечника не так очевидно. Профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей указал, что нужно учитывать и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес.

Британские медики ранее назвали основные симптомы развития рака кишечника. Среди них — непонятная усталость и боли в животе и спине.