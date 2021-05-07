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    07 мая 2021, 12:33

    Сладкие напитки оказались одной из причин рака кишечника

    Александр Блинов

    Чрезмерное потребление сладких напитков может повысить риск развития рака кишечника в возрасте до 50 лет. К такому выводу пришли американские ученые, сообщило издание The Guardian.

    Сладкие напитки оказались одной из причин рака кишечника

    Исследователи изучили медицинские записи более 95 тысяч женщин, чтобы установить связь между потреблением сладких напитков и ранней диагностикой рака кишечника. Оказалось, что у женщин, которые выпивали более 0,5 литра сладких напитков в день, выявляли рак в два раза чаще, чем у тех, кто выпивал меньше.

    Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе констатировали, что результаты их исследования подтверждают, что лучше ограничивать себя в потреблении сахаросодержащих напитков в целях защиты здоровья. Но их британские коллеги из Открытого Университета считают, что связь между сладкими напитками и ранним развитием рака кишечника не так очевидно. Профессор прикладной статистики Кевин МакКонвей указал, что нужно учитывать и другие факторы, например, употребление в пищу красного мяса, курение и алкоголь, избыточный вес.

    Британские медики ранее назвали основные симптомы развития рака кишечника. Среди них — непонятная усталость и боли в животе и спине.