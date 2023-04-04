Здоровье 04 апреля 2023, 06:14 Россиянам рассказали, что делать при укусе клеща Эксперт «Росгосстраха» Купцова рассказала, что делать при укусе клеща РИА «Новости»

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Начинается теплый сезон, а значит во многих регионах резко возрастает вероятность укусов клещей. Замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова рассказала «Известиям», как максимально обезопасить себя в этот период времени.

Помните, что укус зараженного клеща может иметь серьезные последствия. После посещения леса или парка необходимо проверить себя на наличие вредоносных насекомых. Если вы обнаружили клеща, осторожно снимите его и обработайте место укуса антисептиком. Сохраните насекомое и как можно скорее обратитесь в медицинский центр или частную клинику. Лечение следует начать в течение 72 часов после контакта с клещом.

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«Само насекомое следует обязательно сохранить. После этого необходимо как можно быстрее обратиться в поликлинику по месту жительства по полису обязательного медицинского страхования или в частную клинику, предварительно узнав, оказывает ли клиника услуги после укуса клеща или нет», — отметила Купцова.

С начала 2023 года клещи покусали почти 400 человек, хотя обычно на конец марта показатели составляют примерно 420 человек. Среди укушенных не выявили случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом.