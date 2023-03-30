Здоровье 30 марта 2023, 05:44 Клещи покусали почти 400 человек с начала года «Известия»: с начала 2023 года клещи покусали 370 человек Pxhere

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С начала 2023 года с жалобами на укусы клещей обратились 370 человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, обычно на конец марта показатели составляют порядка 420 человек. Среди укушенных не выявили случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом.

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Наибольшую агрессивность паукообразные проявляют при +20 градусах, поэтому относительно низкую активность клещей можно связать с погодой, считает врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Агрессивности со стороны клещей не стоит ждать и в апреле, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, при температуре в +5… +10 градусов клещи вялые и неопасные.

В Роспотребнадзоре отметили, что по всей стране проводятся акарицидные обработки. Это делается для того, чтобы уберечь жителей эндемичных территорий от клещей. Бороться с клещами в этом году уже начали в Краснодарском и Ставропольском крае, Республике Адыгея, а также в Ростовской области.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее предупредил, что чтобы защититься от клещей весной нужно отказаться от открытой обуви в лесу и парке, носить высокие носки и ботинки и максимально закрывать тело. Кроме того, нужно сохранять осторожность и быть предельно внимательными при любом отдыхе на природе.