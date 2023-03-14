Здоровье 14 марта 2023, 05:54 Россиянам рассказали, чем опасна передозировка витамином С Токсиколог Водовозов: передозировка витамином С может вызвать камни в почках Pxhere

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Риск побочных эффектов от аскорбиновой кислоты крайне мал. Но бывают случаи, когда перебор с витамином С способен вызвать неприятные последствия. О них рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. Его слова привели на портале Naked Science.

«Верхним допустимым пределом по современным представлениям считается 2000 миллиграмм (два грамма) в сутки. Потребление выше этой отметки будет сопровождаться тошнотой и диареей», — предупредил врач.

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Также, по его словам, при длительном приеме витамина C возможно изменение рН мочи, что увеличивает риск формирования камней в почках, в основном у мужчин.

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При дефиците этого витамина у человека может развиться цинга — это специфический вид авитаминоза. При таком недуге характерны проблемы с деснами, выпадение зубов, а также медленное заживление ран.

Рекомендованная суточная доза потребления витамина С составляет от 50 до 110 миллиграмм, отметил терапевт. Водовозов отметил, что прием аскорбиновой кислоты в таком количестве позволит избежать неприятных последствий, которые могут быть связаны с дефицитом или наоборот избытком этого вещества в организме.

А вот при лечении вирусных заболеваний витамин C не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство, отметил терапевт.