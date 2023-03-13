Здоровье 13 марта 2023, 11:15 Терапевт Водовозов сообщил, что витамин С не помогает при простудных вирусных заболеваниях

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что витамин С не является эффективным средством при лечении вирусных заболеваний.

«Выяснилось, что все предположения оказались в корне неверными — витамин С не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство против каких-либо заболеваний», — сказал медик.

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Водовозов также предупредил, что если увлекаться большими дозами витамина С, то можно столкнуться с повышенным риском камнеобразования.

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