13 марта 2023, 11:15
Терапевт Водовозов сообщил, что витамин С не помогает при простудных вирусных заболеваниях
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что витамин С не является эффективным средством при лечении вирусных заболеваний.
«Выяснилось, что все предположения оказались в корне неверными — витамин С не работает ни как профилактическое, ни как терапевтическое средство против каких-либо заболеваний», — сказал медик.
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Водовозов также предупредил, что если увлекаться большими дозами витамина С, то можно столкнуться с повышенным риском камнеобразования.
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