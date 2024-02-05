Здоровье 05 февраля 2024, 17:14 Гастроэнтеролог Харитонов развеял миф о вреде кофе натощак

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Утверждение о том, что пить кофе натощак вредно, — это миф, никакого вреда от напитка нет. Об этом kp.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов.

По его словам, желудок человека приспособлен к большому количеству веществ. Он адаптирован даже к агрессивной соляной кислоте, которая постоянно в нем содержится. Поэтому черный кофе не может как-то значительно раздражать и травмировать слизистую.

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И напиток разрешен даже натощак, если это не вызывает дискомфорта. Который действительно может возникнуть, если у человека повышена чувствительность нервных окончаний в желудке или кишечнике, что относится к функциональным заболеваниям ЖКТ.

«При функциональных нарушениях сами органы пищеварения не повреждены, но происходит сбой в их работе — нарушается двигательная функция и резко повышается чувствительность нервной системы органа. В результате то, что в норме ЖКТ воспринимает безболезненно, начинает причинять боли и другие неприятные симптомы», — объяснил врач.

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