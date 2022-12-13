Здоровье 13 декабря 2022, 21:42 Жесткий противоэпидемический режим ввели в Петербурге из-за гриппа Роспотребнадзор ввел жесткий противоэпидемический режим в Петербурге из-за гриппа РИА «Новости»

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Эпидемиологические ограничения вернулись в Санкт-Петербург вместе с увеличением случаев гриппа и ОРВИ. Постановление о масочном режиме социальных и медицинских учреждениях подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Чтобы остановить распространение инфекции больных с признаками ОРВИ врачи начнут лечить на дому. Кроме того, в городе отменили плановую госпитализацию детей.

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Если же пациента доставили в больницу, то зараженных вирусом гриппа, больных ковидом или другими видами пневмоний разведут по разным частям зданий, чтобы они не пересекались.

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Родственники и друзья пациентов попасть в больницу не смогут. Исключение сделали только для тех, кто ухаживает за тяжелыми пациентами.

«Во всех стационарных и амбулаторных медицинских организациях, а также в учреждениях социального обслуживания снова вводится масочный режим», — говорится в опубликованном постановлении.

В школах, училищах и вузах Санкт-Петербурга учебный процесс приостановят минимум на неделю, если у 20% учащихся есть признаки острой респираторной инфекции. Проверять температуру станут на входе в учебные заведения. Также на усиленный режим дезинфекции переведут весь городской транспорт.