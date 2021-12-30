Россиянам посоветовали воздержаться от зарубежных поездок в новогодние праздники

В связи с активным распространением в мире «омикрон»-штамма коронавируса россиянам рекомендуется не совершать заграничные поездки. Об этом в четверг, 30 декабря, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов, его процитировал «Интерфакс».

«Если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — посоветовал Чуланов.

Инфекционист подчеркнул, что вакцинация — это самый эффективный способ защиты от коронавируса. Она не только помогает избежать тяжелого течения ковида у привитого, но и защищает невакцинированных членов его семьи от передачи вируса, в том числе детей до 12 лет и людей с противопоказаниями к прививке. Поэтому Чуланов посоветовал всем, кто еще не вакцинировался и не имеет к этому противопоказаний, сделать это в ближайшее время. А переболевшим ковидом или привившимся более шести месяцев назад следует пройти первичную или повторную вакцинацию.

Профессор добавил, что особенно важно в период праздников соблюдать защитные меры при посещении пожилых непривитых родственников — для них риски тяжелого течения заболевания или даже летального исхода от ковида наиболее высоки.

Чуланов также напомнил, что Минздрав РФ одобрил к применению вакцину от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М». Она необходима в первую очередь детям с хроническими заболеваниями и ослабленной иммунной системой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ухудшение эпидемической ситуации после Нового года. Она отметила, что подобное развитие событий требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Попова также призвала регионы в дни новогодних каникул обращать внимание на организацию праздничных мероприятий и не допускать скопления большого количества людей.