Попова не исключила ухудшения ситуации с COVID-19 после праздников

В России после новогодних каникул можно ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации. В этой связи специалисты Роспотребнадзора переходят на усиленный режим работы. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова, ее слова процитировало РИА «Новости».

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма „омикрон“, безусловно, возрастают. И мы можем ожидать ухудшения эпидситуации по коронавирусу после выходных дней», — сказала Попова.

Она отметила, что подобное развитие событий требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Из-за этого специалисты Роспотребнадзора на праздники перейдут на усиленный режим работы. В ведомстве уже организовали круглосуточные дежурства.



«Все наши лаборатории готовы к проведению всех видов исследований, запасы материальные пополнены, для того, чтобы обеспечить бесперебойную круглосуточную работу всех подразделений Роспотребнадзора», — сообщила руководитель ведомства.

Попова также призвала регионы в дни новогодних каникул обращать внимание на организацию праздничных мероприятий и не допускать скопления большого количества людей. Она подчеркнула, что работу необходимо организовать так, чтобы не омрачать россиянам праздник и не создавать дополнительных рисков заражения.

Ранее сообщалось, что число новых случаев ковида в России за сутки оказалось минимальным с конца сентября.