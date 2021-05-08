Россиянам посоветовали не злоупотреблять антисептиками

Частое использование антисептических средств в быту может негативно сказаться на здоровье. Вне пандемии их применение должно быть дозировано.

Инфекционист Татьяна Чаленко объяснила в беседе с сайтом Ura.Ru, что любой антисептик нарушает нормальную микрофлору кожи.

«Это ни что иное, как естественная защита, и, уничтожая ее, мы способствуем развитию какой-то патогенной флоры», — заметила специалист.

По ее словам, из-за антисептиков кожа становится сухой, а у микроорганизмов формируется устойчивость к используемым людьми средствам. В продаже, добавила Чаленко, встречаются и контрафактные антисептические средства. Из-за содержания в них метилового спирта можно заработать токсичное поражение.

«Нужно мыть просто руки с мылом», — сказала инфекционист, назвав антисептики «уделом медицинских организаций».

Завотделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии, доктор наук Анна Стенько подчеркнула, что во время пандемии применять антисептические средства необходимо.

«Поэтому антисептики расположены везде, где есть скопление людей», — сказала она.

Вне пандемии, пояснила Стенько, их использование следует дозировать и применять антисептики по необходимости.