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    08 мая 2021, 00:41

    Россиянам посоветовали не злоупотреблять антисептиками

    Александра Ломейко

    Частое использование антисептических средств в быту может негативно сказаться на здоровье. Вне пандемии их применение должно быть дозировано.

    Инфекционист Татьяна Чаленко объяснила в беседе с сайтом Ura.Ru, что любой антисептик нарушает нормальную микрофлору кожи.

    «Это ни что иное, как естественная защита, и, уничтожая ее, мы способствуем развитию какой-то патогенной флоры», — заметила специалист.

    По ее словам, из-за антисептиков кожа становится сухой, а у микроорганизмов формируется устойчивость к используемым людьми средствам. В продаже, добавила Чаленко, встречаются и контрафактные антисептические средства. Из-за содержания в них метилового спирта можно заработать токсичное поражение.

    «Нужно мыть просто руки с мылом», — сказала инфекционист, назвав антисептики «уделом медицинских организаций».

    Завотделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии, доктор наук Анна Стенько подчеркнула, что во время пандемии применять антисептические средства необходимо.

    «Поэтому антисептики расположены везде, где есть скопление людей», — сказала она.

    Вне пандемии, пояснила Стенько, их использование следует дозировать и применять антисептики по необходимости.