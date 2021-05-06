Россиянам объяснили, как выбирать антисептик

Использование хорошего антисептика является профилактикой коронавируса. Поэтому выбирать средство нужно тщательно. Роспотребнадзор поделился рекомендациями на эту тему на своем сайте.

«Важно помнить, что для профилактики коронавируса стоит использовать спиртосодержащие кожные антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта — не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов», — говорится в тексте.

Также обязательно нужно проверить наличие государственной регистрации. Кожные антисептики в РФ должны проходить эту процедуру. Регистрация оформляется по результатам исследований в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Свидетельство выдается только тем производителям, кто успешно прошел экспертизу.

Эксперты добавили, что в антисептиках для кожи не должно быть агрессивных кислот и альдегидных соединений. Перед покупкой нужно всегда изучать инструкцию по применению, чтобы знать, сколько наносить средства на руки и как долго оно будет действовать.

Иммунолог Ирина Ярцева ранее призвала с осторожностью использовать антисептические средства, передала «Газета.ru».