Россиянам перечислили симптомы ковида, при которых требуется госпитализация

Если у пациента с COVID-19 на протяжении долгого времени держится высокая температура, сильные боли головы, живота и ног, а также слабость и одышка, ему требуется срочная госпитализация.

«Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание», — сказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

Сильные боли, особенно головные, в животе и в ногах также являются важным сигналом для госпитализации. «Когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь», — пояснил Крючков.

При этом, как уточнила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, по правилам единственным показанием к госпитализациинизкая сатурация и одышка.

«Если при высокой температуре сохраняется нормальная сатурация и нет признаков дыхательной недостаточности, то таких больных нет смысла госпитализировать», — отметила она.

По словам Ярцевой, показаниями к госпитализации является снижение сатурации ниже 93, боль в грудной клетке, одышка при минимальном движении, когда увеличена частота дыхания, «или пожилые стали сонливыми и быстро отключаются». Врач пояснила, что тут уже может быть выявлена пневмония с серьезным поражением.

В России за минувшие сутки выявили 32 196 случаев коронавируса. Это стало новым рекордом прироста с начала пандемии. По данным оперштаба, случаи заболевания выявили в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Также было зафиксировано 999 смертей пациентов, полностью выздоровели 22 268 человек.