Новый рекорд выявленных случаев коронавируса зафиксирован в России

В России за минувшие сутки выявили 32 196 случаев коронавируса. Это стало новым рекордом прироста с начала пандемии.

По данным оперштаба, случаи заболевания выявили в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Также было зафиксировано 999 смертей пациентов, полностью выздоровели 22 268 человек.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (6631), Санкт-Петербург на втором месте с показателем 2632, за ними следует Московская область (2110).

В первую пятерку попали также Самарская (791) и Нижегородская (695) области.

Таким образом. с начала пандемии число выявленных случаев коронавируса составило 7 925 176. Из них 6 960 024 полностью поправились, 221 313 человек скончались.

На фоне осеннего всплеска заболевания ковидом в регионах начали возвращать ограничения, посещение кино, театров и общепита по QR-кодам. Также усиливается контроль за масочным режимом. Людей призывают активнее вакцинироваться.

Несмотря на статистику по коронавирусу, сегодня спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что локдаун по всей стране вводить не планируется.