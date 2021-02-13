Россиянам объяснили, в каких случаях нужно прививаться от коронавируса повторно

Повторно привиться от коронавируса придется, если допустить слишком большой перерыв между дозами вакцины. Заболевшим ставить прививку не стоит.

Главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев объяснил в беседе с сайтом Ura.Ru, что перед повторной вакцинацией необходимо проконсультироваться со специалистом. Необходима или нет первая доза препарата, решит врач.

Если человек заболел COVID-19, то прививаться ему не нужно. «Вторую дозу можно ставить только спустя две недели после выздоровления», — подчеркнул вирусолог.

Его коллега, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков придерживается аналогичного мнения, хотя и указал на имеющиеся нюансы.

«Если больной человек начал вакцинацию, то у него все равно сформируется иммунитет к коронавирусу», — сказал он. По мнению врача, поставить необходимо обе дозы вакцины.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 января. Пожилые пациенты переносят прививку легче. Медики объяснили это тем, что люди в возрасте уже не раз встречались с аденовиусом.