Здоровье 09 апреля 2024, 00:10 Россиянам объяснили, почему суп на ночь лучше кефира Диетолог Чехонина: перед сном лучше есть суп вместо кефира Freepik

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Заменить стакан кефира на ночь на тарелку супа будет лучшим способом утолить голод. Это работает в тех случаях, когда человек хочет похудеть, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина на сайте здоровое-питание.рф.

«За счет воды суп имеет достаточно большой объем, который наполнит желудок и обеспечит чувство сытости», — пояснила она.

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По словам диетолога, через два-три часа после съеденного супа чувство голода не успеет разыграться. Получается, что человек не будет ложиться спать голодными, пытаясь отвлечься на еще один прием пиши. В то же время пищеварительная система на ночь не перегрузится, что поспособствует более здоровому сну.

Чехонина отметила, что по калорийности кефир и супы примерно одинаковы. При этом после тарелки супа возникает ощущение полноценного приема пищи, а вот после стакана кефира не всегда.

Ранее диетолог рекомендовала желающим избавиться от лишних килограммов людям отказаться от сладостей.