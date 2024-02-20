Здоровье 20 февраля 2024, 14:56 Диетолог Чехонина посоветовала худеющим россиянам исключить из рациона сладости и сдобные изделия

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Мнение о том, что отказ от хлеба поможет быстро похудеть, это миф. Об этом изданию «Доктор 24» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина. Чтобы снизить вес, необходимо исключить лишние калории, которые послужили причиной его набора.

Людям, желающим избавиться от лишних килограммов, в первую очередь стоит отказаться от сладостей.

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«В хлебе примерно 260 килокалорий, это не очень много. Если уж убирать что-то, связанное с мукой, то это сдобные изделия», — процитировала «Москва 24» диетолога.

При этом медик добавила, что свежий хлеб не представляет опасности для здорового желудка, вопреки распространенному мнению.