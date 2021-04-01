Россиянам объяснили, почему после прививки нет антител

После прививки от коронавируса антитела вырабатываются не сразу, а иногда их не бывает совсем. Ложные показания может давать и некорректная тест-система. Об этом радио Sputnik рассказал врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Если после прививки нет антител, это означает, что или они еще не выработались, или их просто нет, или некорректная система тестирования. Через две-четыре недели нужно еще раз смотреть динамику антител, они могут образоваться с опозданием», — рассказал Викулов.

По словам врача, от 10% до 20% людей могут остаться совсем без антител после прививки. В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалисту. В этом случае врач решит, как защититься от коронавируса по-другому.

«Профилактика будет не с помощью вакцины, а медикаментозная или немедикаментозная. Существует перечень препаратов иммунотропной направленности. <…> Немедикаментозная профилактика — умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов», — добавил инфекционист.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привиться от коронавируса стоит и тем, кто уже переболел ковидом. Ученый подчеркнул, что у 20% выздоровевших антитела не формируются.