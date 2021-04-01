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    01 апреля 2021, 07:09

    Россиянам объяснили, почему после прививки нет антител

    Андрей Иванов

    После прививки от коронавируса антитела вырабатываются не сразу, а иногда их не бывает совсем. Ложные показания может давать и некорректная тест-система. Об этом радио Sputnik рассказал врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

    Россиянам объяснили, почему после прививки нет антител

    «Если после прививки нет антител, это означает, что или они еще не выработались, или их просто нет, или некорректная система тестирования. Через две-четыре недели нужно еще раз смотреть динамику антител, они могут образоваться с опозданием», — рассказал Викулов.

    По словам врача, от 10% до 20% людей могут остаться совсем без антител после прививки. В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалисту. В этом случае врач решит, как защититься от коронавируса по-другому.

    «Профилактика будет не с помощью вакцины, а медикаментозная или немедикаментозная. Существует перечень препаратов иммунотропной направленности. <…> Немедикаментозная профилактика — умеренная физическая нагрузка, физиотерапевтическое воздействие, регуляция циркадных ритмов», — добавил инфекционист.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привиться от коронавируса стоит и тем, кто уже переболел ковидом. Ученый подчеркнул, что у 20% выздоровевших антитела не формируются.