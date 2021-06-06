Россиянам объяснили, почему опасно наносить кефир на солнечные ожоги

Россияне часто используют кефир и сметану, чтобы успокоить кожу после солнечного ожога. Как выяснилось, эти продукты делают только хуже. Об этом рассказала главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова.

«Кефир и сметана — молочные продукты, имеющие в своем составе лактобактерии, иногда другие бактерии тоже. В кефире — кефирный грибок, эти продукты могут вызвать бактериальную инфекцию кожи. Сметана содержит высокий процент жира», — рассказала она РИА «Новости».

Если нанести жирный продукт на ожог, то происходит его усугубление. Также нельзя лечить такие ожоги спиртосодержащими лосьонами и другими косметическими средствами, потому что они дополнительно сушат кожу. Врач обратила внимание, что обгоревшую кожу нельзя мыть мылом и мазать слишком жирными кремами.

При возникновении солнечного ожога, в первую очередь его нужно охладить прохладными примочками, но не льдом. Также подойдут разные настои из ромашки, шалфея и других трав. После охлажденную кожу надо увлажнить. Для этого подойдут медицинские аэрозоли против солнечных ожогов.