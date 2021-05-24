Роскачество дало советы по выбору солнцезащитного крема

При выборе солнцезащитного крема нужно обращать внимание не только не состав, но и на тип кожи человека. Еще один важный фактор — интенсивность ультрафиолетового излучения в регионе, объяснили эксперты Роскачества.

На упаковке крема должны быть аббревиатуры UVB и UVA. Это означает, что такие средства могут защитить от излучения двух типов — А и В, — пояснила косметический химик, автор блога Prokosmetiku Елена Николаева.

Лучи спектра B (UVB) проникают в верхние слои кожи и могут вызвать сухость, воспаление, даже солнечный ожог. Именно эти лучи связаны с появлением загара, а также отвечают за синтез витамина D в организме. Лучи спектра А (UVA) проникают в более глубокий слой кожи и повреждают коллагеновые волокна, сосуды. Из-за этих лучей кожа быстрее стареет. Именно они повреждают ДНК клеток и провоцируют развитие меланомы. Такие лучи активны даже в облачный день.

Николаева также обратила внимание на аббревиатуру Sun Protection Factor, или SPF. Она указывается на упаковке крема. Солнцезащитный фактор показывает силу защитного действия от UVB-излучения (лучи спектра В). По словам эксперта, существует расхожее ошибочное мнение о том, что цифры рядом с SРF обозначают допустимую длительность пребывания на солнце, но это не так. Речь идет о том, какой процент лучей задерживает средство.

Химик напомнила, что у всех людей разный фототип кожи. Нельзя забывать и о том, что интенсивность УФ-излучения в разных регионах будет разной. Как правило, максимальный SPF — 50. Чем выше SPF, тем больше в составе крема разных фильтров. Это влияет на его плотность и текстуру.

Для жителей северных городов подойдут более легкие кремы. Они будут естественно выглядеть на лице и не доставят дискомфорта. На юге стоит обратить внимание на кремы с химическими и физическими фильтрами. Это даст более надежную защиту.

«Лучше выбирать водостойкий крем или тот, в составе которого есть воск. Он обозначается в составе как beeswax/cera alba, wax, microcrystalline wax», — отметили в Роскачестве.

Еще один совет: лучше не покупать кремы с эфирными маслами цитрусовых. Они повышают чувствительность к солнцу.

Солнцезащитные средства нужно наносить плотным слоем за 15 минут до выхода на улицу. При длительном пребывании на солнце стоит мазаться кремом заново каждые два часа.