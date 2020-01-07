Россиянам объяснили, почему опасно грызть сосульки и есть снег

Несмотря на довольно теплую зиму и плюсовые температуры, во многих российских городах уже давно лежит снег. Стоит помнить, что грызть сосульки или есть снег может быть опасно для здоровья, так как это может привести к различным отравлениям.

«Если речь идет о городе, то, конечно, вредно. Копоть от машин, грязь, земля, учитывая, что у нас зима слякотная и снег всегда перемешивается с землей. Могут быть и различные отравления, глистные инвазии, которые наносят вред ребенку», — пояснила РИА «Новости» заведующая детской поликлиникой № 17 ГБУЗ МО «Балашихинская областная больница» Светлана Щербакова.

Она также добавила, что снег и сосульки могут вызвать у детей функциональные нарушения работы кишечника. Кроме того, подобные действия зимой влияют на развитие простудных заболеваний. При этом, заболеет ребенок или нет, будет зависеть от конкретных индивидуальных особенностей.

«Дети разные, некоторые могут спокойно есть мороженое и при этом не болеть, а есть детки, которые имеют чаще всего наследственные особенности — болезни горла и носоглотки, у них слабым местом являются миндалины», — отметила Щербакова.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, рождественские праздники пройдут по всей России «с положительными аномалиями». Например, 7 января в московском регионе ожидается от нуля до +2 градусов тепла, в Новосибирской и Омской областях синоптики обещают до -5 градусов, а в Красноярке — до -20.