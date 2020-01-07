    07 января 2020, 04:19

    Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

    Валерия Шафирко

    По всей России наблюдается положительная температурная аномалия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
    Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

    «Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия», — рассказал метеоролог.

    По его словам, наиболее сильные аномалии наблюдаютсяв Красноярском крае и Якутии. Так, в Якутии температура воздуха на 20 градусов превысила отметку многолетних значений, другими словами: минимальные температуры будут достигать минус 20 — 25 градусов, а максимальные — около минус 15.

    Аномалия связана с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории, объяснил метеоролог. Он добавил, что подобная ситуация встречается не часто.

    «На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — пояснил научного руководителя Гидрометцентра.

    По прогнозам Гидрометцентра, температура в московском регионе во вторник, 7 января, составит 0 — 2 градуса, в Новосибирской и Омской областях — минус пять, в Красноярске столбики термометра остановятся на отметке в минус 20 градусов.