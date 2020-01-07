Аномально теплая погода пришла на всю территорию России

«Вся страна встретит Рождество с положительными аномалиями. На европейской территории на шесть-восемь градусов выше нормы температура, а на азиатской от восьми до 20 аномалия», — рассказал метеоролог.

По его словам, наиболее сильные аномалии наблюдаютсяв Красноярском крае и Якутии. Так, в Якутии температура воздуха на 20 градусов превысила отметку многолетних значений, другими словами: минимальные температуры будут достигать минус 20 — 25 градусов, а максимальные — около минус 15.

Аномалия связана с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории, объяснил метеоролог. Он добавил, что подобная ситуация встречается не часто.

«На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияют воздушные массы из Атлантики», — пояснил научного руководителя Гидрометцентра.

По прогнозам Гидрометцентра, температура в московском регионе во вторник, 7 января, составит 0 — 2 градуса, в Новосибирской и Омской областях — минус пять, в Красноярске столбики термометра остановятся на отметке в минус 20 градусов.