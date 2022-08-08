Возможность и сроки новой волны COVID-19 оценили в России

Новый пик заболеваемости COVID-19 вполне возможен. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. По его мнению, рост заражаемости в том числе связан с возвращением людей после отпусков в школы, университеты и на работу.

«Во-первых, появилась группа „омикрон“, в том числе „кентавр“, которые уже есть в России. Они чрезвычайно заразны, на уровне кори или ветрянки», — в беседе с РБК объяснил Аграновский новый прирост заболевших.

Способствовать росту заболеваемости предстоящей осенью, по его мнению, может и социальная активность. Новая волна коронавируса, как отметил Аграновский, может продлиться от одного до двух месяцев.

Рост заболеваемости вполне возможен из-за скученности населения после отпусков и каникул, отметил в беседе с изданием доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

В 2021 году, как заметил вирусолог, увеличение заболеваемости пришлось на июнь–июль, снижение было зафиксировано в августе–сентябре. Поэтому вполне ожидаемо, что через несколько недель ситуация с заболеваемостью ковидом стабилизируется, и будет видно даже снижение суточной заболеваемости.

«Омикрон» и «кентавр», как заметили вирусологи, легче переносятся, а также реже требуют госпитализации. К тому же при заражении ими, в сравнении со штаммами первых волн эпидемии, меньше число летальных случаев.