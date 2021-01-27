Россиянам объяснили опасность покупки незарегистрированных вакцин от коронавируса

Приобретение незарегистрированных в России вакцин от коронавируса из-за рубежа не только незаконно, но и может представлять опасность для здоровья. Об этом заявил представитель компании «Инвитро-Москва» Дмитрий Кондратьев.

«Нельзя быть уверенным в правильной транспортировке вакцины, нельзя быть уверенным, что данный препарат был произведен именно этим производителем, не оказался в забракованной партии», — сказал Кондратьев РИА «Новости».

Директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров согласился с тем, что применение незарегистрированной вакцины может быть опасным. Он напомнил, что приобрести зарубежные препараты легально сейчас невозможно.

Усугубить и без того непростую эпидемическую ситуацию может и приезд людей из других стран, в том числе с целью вакцинации, отметил эксперт.

Глава англо-шведской компании AstraZeneca Паскаль Сорио ранее сообщил, что по техническим причинам график производства вакцин от коронавируса отстает примерно на два месяца. Выпуском занимаются на заводах в Бельгии и Нидерландах.