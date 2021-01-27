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    27 января 2021, 05:14

    AstraZeneca отстала от графика производства вакцины на 2 месяца

    Анастасия Кукова

    Глава англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил об отставании от графика производства вакцины на два месяца. Он пояснил, что компания сейчас решает ряд технических проблем. Сорио пообещал до конца февраля поставить в Европу 17 миллионов доз.
    AstraZeneca отстала от графика производства вакцины на 2 месяца

    Он рассказал изданию La Repubblica, что первый этап производства препарата проводится на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. На первом заводе возникла проблема, связанная с фильтрацией вакцины перед разливом в ампулы.

    «С производством основного компонента препарата возникли сложности <…> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы», — рассказал Сорио.

    Сбоев при поставке препарата в Великобритании, по его словам, не возникло потому, что контракт был заключен на три месяца раньше.

    После возникновения отставания в поставках вакцины в Европу комиссар по чрезвычайным ситуациям Италии Доменико Аркури обвинил компанию в том, что она отнеслась к Италии и прочим странам ЕС как к «попрошайкам». Итальянский премьер Джузеппе Конти пригрозил AstraZeneca «судебными исками».

    Собеседники издания Еxpress главы ЕС потребовали у производителя вакцин перенаправить поставки препарата из Великобритании в Европу. Дипломатические источники утверждают, что англо-шведская компания на самом деле сократила поставки в ЕС чтобы полностью покрыть потребность Великобритании.

    Сообщается, что главы ЕС пришли в ярость, решив, что компания обманула их, получив разрешение европейского регулятора на торговлю вакциной, а затем перенаправив ее в собственную страну.

    «Комиссия всегда настаивала на точном графике поставок, на основе которого государства-члены должны планировать свои программы вакцинации при условии предоставления условного разрешения на продажу», — уточнил представитель еврокомиссии.