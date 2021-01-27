AstraZeneca отстала от графика производства вакцины на 2 месяца

Он рассказал изданию La Repubblica, что первый этап производства препарата проводится на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. На первом заводе возникла проблема, связанная с фильтрацией вакцины перед разливом в ампулы.

«С производством основного компонента препарата возникли сложности <…> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы», — рассказал Сорио.

Сбоев при поставке препарата в Великобритании, по его словам, не возникло потому, что контракт был заключен на три месяца раньше.

После возникновения отставания в поставках вакцины в Европу комиссар по чрезвычайным ситуациям Италии Доменико Аркури обвинил компанию в том, что она отнеслась к Италии и прочим странам ЕС как к «попрошайкам». Итальянский премьер Джузеппе Конти пригрозил AstraZeneca «судебными исками».

Собеседники издания Еxpress главы ЕС потребовали у производителя вакцин перенаправить поставки препарата из Великобритании в Европу. Дипломатические источники утверждают, что англо-шведская компания на самом деле сократила поставки в ЕС чтобы полностью покрыть потребность Великобритании.

Сообщается, что главы ЕС пришли в ярость, решив, что компания обманула их, получив разрешение европейского регулятора на торговлю вакциной, а затем перенаправив ее в собственную страну.

«Комиссия всегда настаивала на точном графике поставок, на основе которого государства-члены должны планировать свои программы вакцинации при условии предоставления условного разрешения на продажу», — уточнил представитель еврокомиссии.