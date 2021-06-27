Россиянам объяснили необходимость вакцинации при врожденном иммунитете

Вакцинироваться от коронавируса необходимо даже при врожденном иммунитете. Имеющимся антителам может просто не хватить времени, чтобы побороть инфекцию. Об этом заявила вирусолог Анча Баранова.

«Сейчас нам стало понятно, чтобы защититься от коронавируса, нам нужно состояние напряженного иммунитета. Хорошо полагаться на клетки памяти, которые проснутся и нас спасут. Но для этого требуются три-пять дней», — привел слова врача сайт kp.ru.

Вирусолог добавила, что за это время коронавирус может уже отправить человека в больницу. То есть врожденный иммунитет просто не успеет справиться с заражением. Баранова подчеркнула, что для борьбы с инфекцией хорошо иметь Т-клеточный иммунитет. Но сейчас специалисты плохо умеют его измерять.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что прививаться от коронавируса можно при любом уровне антител в организме. По ее словам, большинство стандартных тестов не может точно определить уровень иммунитета. Вакцинация никак не скажется на здоровье, даже если антитела уже выработались.