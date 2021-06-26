ВОЗ одобрила прививку при любом уровне антител

Вакцинация от коронавируса не навредит при любом уровне антител. Об этом в интервью ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — приводит агентство слова Вуйнович.

По словам собеседницы, большинство стандартных тестов не может точно определить, какой у человека уровень иммунитета, однако это не значит, что они не определяют антитела. Она подчеркнула, что рекомендации ВОЗ не сдавать эти анализы остаются.

Вуйнович подчеркнула, что привитым или переболевшим необходимо носить защитные маски, так как вирус может пройти через его организм, стать «умнее» и передаться другому человеку. Представительница ВОЗ уверила, что пандемию SARS-CoV-2 можно будет победить в этом году при ответственном отношении каждого человека.

Эпидемическая ситуация в России обострилась в начале июня. Темп масштабной вакцинации вырос почти в два раза на фоне новых ковидных ограничений. Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первый компонент вакцины уже получили более 21 миллиона россиян.