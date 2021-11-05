Россиянам объяснили, можно ли заболеть от привитого заболевшего ковидом

Если человек заболел ковидом, но ранее он делал прививку от коронавируса, то риск заразиться от него намного меньше, чем от того, не не привился. Об этом сообщила заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Заболевшие пациенты, которые ранее были вакцинированы, могут выделять вирус и передавать его, однако у вакцинированных количество выделяемого возбудителя и время его выделения намного меньше, чем у невакцинированных», — рассказала она в беседе с РИА «Новости».

Власти Москвы надеются, что эпидемическая ситуация выправится. Но оценить эффективность нерабочих дней в столице можно будет только в конце следующей недели, когда москвичи вернутся на работу. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. По его словам, количество госпитализаций держится на уровне 1,5 тысячи. На предыдущей недели их было 1,6-1,7 тысячи.

Самый эффективный способ предотвратить распространение коронавируса — вакцинация. В России ее может сделать любой желающий старше 18 лет, не имеющий медотвода. В любом регионе эта процедура является бесплатной.