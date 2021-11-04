Эффект нерабочих дней в борьбе с пандемией в Москве подведут через неделю

Власти Москвы надеются, что эпидемическая ситуация выправится. Но оценить эффективность нерабочих дней в столице можно будет только в конце следующей недели, когда москвичи вернутся на работу.

Как сообщил в эфире канал «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин, количество госпитализаций держится на уровне 1,5 тысячи. На предыдущей недели их было 1,6-1,7 тысячи.

«По динамике заболеваний, госпитализаций, мы видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась. На сегодня выявляемость колеблется где-то в районе шести тысяч ежесуточно. Доходило до восьми тысяч, как вы помните. Мы надеемся, что ситуация будет выправляться», — сообщил столичный мэр.

По данным Сергея Собянина, динамика роста вакцинаций жителей столицы — неплохая.

«На сегодня эта цифра приближается к 4,5 миллиона, хотя она относительная, потому что часть москвичей вакцинируется в других регионах. Например, в Московской области», — объяснил мэр.

Он предупредил, что несмотря на стабилизацию заболеваемости, ее уровень все еще очень высок. Поэтому нужно беречь себя и не надеяться на авось.

Накануне стало известно, что столичные власти решили не продлевать нерабочие дни. С 8 ноября можно будет приступить к работе.