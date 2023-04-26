Здоровье 26 апреля 2023, 02:40 Россиянам объяснили, кому нужно поставить прививку от кори Эпидемиолог Минздрава Полибин рассказал о необходимости привиться от кори РИА «Новости»

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Минздрав готовит к внедрению меры по «подчищающей» иммунизации населения от различных инфекций. Заболеваемость корью выявили в 44 регионах страны, поэтому планируется провести вакцинацию, сообщил РБК главный внештатный эпидемиолог ведомства Роман Полибин.

Он отметил, что сначала будут прививать детей и взрослых до 35 лет, не болевших корью. В этот список также попали люди, которые не были привиты от кори или ставили прививки только однократно, а также тех, у кого нет сведений о прививках. Сюда же занесли кочевников, переселенцев и мигрантов.

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Полибин добавил, что те, кто получил только одну прививку, медики введут вакцину один раз, а вот не привитым или тем, у кого нет данных о иммунизации, могут рекомендовать сделать две прививки. В особом приоритете будут люди в возрасте до 55 лет, относящиеся к группам риска, а также работники медицинских организаций, образования, торговли и транспорта.

Ранее СМИ сообщили, что у студента Российского технологического университета выявили корь. Представители учебного заведения отметили, что занятия в одном из кампусов вуза перевели на дистанционный режим на 20 дней.