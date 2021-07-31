Россиянам объяснили, когда нужно измерять антитела к коронавирусу

Поводом для измерения антител к коронавирусу может стать только участие в клинических испытаниях. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Антитела надо измерять, только если человек участвует в клиническом исследовании, когда их измеренный уровень ляжет в его основу», — рассказал врач в интервью с РБК.

По мнению Проценко, сейчас в России сформировалась тенденция мериться антителами. Однако в календаре профилактических прививок отмечена сезонная вакцинация от гриппа. Россияне вспоминают, когда у них были симптомы болезни в виде кашля и насморка. При этом никто не задумывается, нужно ли измерить уровень антител к гриппу.

Ранее врач Проценко развеял миф о заражении коронавирусом из-за прививки. Все дело в том, что это идет вразрез с банальной логикой. Проценко добавил, что иммунитет начинает полностью формироваться через две недели после прививки вторым компонентом. Но очень многие ощущают себя в безопасности уже после первой прививки, но вести себя легкомысленно в этот период не стоит.