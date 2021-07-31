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    31 июля 2021, 03:55

    Врач Проценко развеял миф о заражении COVID-19 из-за прививки

    Ирэна Вороник

    Доводы о том, что из-за прививки можно заболеть COVID-19, идут вразрез с банальной логикой. Такое заявление в беседе с РБК сделал главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко.

    Врач Проценко развеял миф о заражении COVID-19 из-за прививки

    «Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — отметил медик.

    Проценко добавил, что иммунитет начинает полностью формироваться через две недели после прививки вторым компонентом. Только тогда можно считать себя вакцинированным. Но очень многие ощущают себя в безопасности уже после первой прививки. Медик подчеркнул, что в это время иммунитет еще не успел появиться, и не стоит вести себя слишком легкомысленно.

    Ранее Денис Проценко говорил, что именно вакцинация станет залогом победы над коронавирусом. Он еще раз подчеркнул, что прививка не полностью предотвращает риск заболевания. Но она с высокой долей вероятности гарантирует более легкое течение болезни.