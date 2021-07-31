Врач Проценко развеял миф о заражении COVID-19 из-за прививки

Доводы о том, что из-за прививки можно заболеть COVID-19, идут вразрез с банальной логикой. Такое заявление в беседе с РБК сделал главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко.

«Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Поэтому это спекуляция антиваксеров, иначе это назвать нельзя. Люди идут против банальной логики», — отметил медик.

Проценко добавил, что иммунитет начинает полностью формироваться через две недели после прививки вторым компонентом. Только тогда можно считать себя вакцинированным. Но очень многие ощущают себя в безопасности уже после первой прививки. Медик подчеркнул, что в это время иммунитет еще не успел появиться, и не стоит вести себя слишком легкомысленно.

Ранее Денис Проценко говорил, что именно вакцинация станет залогом победы над коронавирусом. Он еще раз подчеркнул, что прививка не полностью предотвращает риск заболевания. Но она с высокой долей вероятности гарантирует более легкое течение болезни.