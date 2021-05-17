Врач объяснил, какой жир приносит человеку пользу

Избыток белого жира провоцирует ожирение и связанные с ним проблемы. Однако существует еще и бурый жир, который приносит организму только пользу. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Когда белого жира становится много, развивается воспаление жировой ткани. Оно не течет по привычным для нас канонам, когда есть температура, риниты, при нем нет явных клинических признаков, но воспаление в полном масштабе развивается и приводит к губительным последствиям», — рассказал Павлова в интервью радиостанции Sputnik.

Врач добавила, что на этом фоне развивается инсулинорезистентность, преддиабет, гипертоническая болезнь и неалкогольная жировая болезнь печени. Все это ведет к нежелательным изменениям в метаболизме, сердечно-сосудистым или онкологическим заболеваниям.

Что касается бурой жировой ткани, то она обладает полезными свойствами. В ней вырабатываются вещества, блокирующие системное воспаление жировой ткани. Врач отметила, что в бурой жировой ткани свободные жирные кислоты, дающие энергию, больше «горят». Получается, что жировая ткань, которая и термоизолирует, и дает энергию, очень полезна для человека.

Чтобы в организме было больше бурого жира, а не белого, нужно не перегреваться и заниматься спортом, посоветовала врач.