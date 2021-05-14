Китайские ученые создали ткань с согревающим и охлаждающим эффектами

Китайские ученые разработали двухстороннюю ткань. Одна из ее сторон охлаждает, а вторая — согревает. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на зарубежные СМИ.

Для достижения согревающего эффекта в составе ткани использовали наночастицы цинка и меди, которые поглощают солнечный свет, а для охлаждающего — слой полиметилметакрилата и алюминия, которые отражают свет и рассеивают тепло. Кроме того, эта ткань способна вырабатывать электричество.

Ученые добавили, что она пропускает воздух примерно так же, как хлопок. За ней несложно ухаживать, она недорогая и сохраняет свои особенности от пяти циклов стирки.

В дальнейшем из такой ткани можно будет изготавливать одежду.

Ранее специалисты Академгородка в Новосибирске Оксана Афанасьева и Николай Баранов случайно изобрели водку, не вызывающую похмельного синдрома. Изначально они собирались сделать препарат для людей, которые больны сахарным диабетом второй степени. Ученые делали лекарство на основе лишайника ягеля. Это растение, которое обладает свойством выводить токсины из организма.