Россиянам объяснили, как правильно утолять жажду

Уже несколько дней в московском регионе стоит жара. Чтобы утолить жажду, нужно много пить, но не ледяные напитки и не залпом. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Нет единого рецепта, сколько пить воды. Все зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квасы, чай», — передало РИА «Новости» его слова.

Эксперт отметил, что жара вызывает стресс. Из-за этого температура тела повышается и организм бросает все ресурсы на охлаждение. Поэтому человеку нужно много пить. Однако не стоит употреблять сладкие газированные напитки или концентрированные соки. Они не утоляют жажду, а только нагружают организм. Помимо этого, риск обезвоживания повышает кофе.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве и Подмосковье столбик термометра прогреется до +31 градуса.