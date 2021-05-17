Кардиологи дали советы, как спастись от резкой жары

Резкое повышение температуры может повлиять на людей, страдающих сердечными заболеваниями. О том, как обезопасить себя в 30-градусную жару, в беседе с «360» рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

«Не бывать на солнце открытом, особенно в часы с 12:00 до 17:00, когда солнце самое горячее. Соответствующую одежду подбирать, из естественных тканей лучше, светлые тона», — рассказал Конев.

Дачникам не следует работать на огороде в дневные часы.

«Люди бросились на свои участки и сейчас хотят все перекопать тут же. Понимаете, у соседа перекопано, а у меня нет. Завидки берут», — рассказал врач.

Пожилым людям нужно сократить привычные нагрузки. Работать лучше сидя, используя наколенники или стульчик.

«Ну и, естественно, режим водный соблюдать, если нет противопоказаний, сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с недостаточностью кровообращения», — сказал Конев.

Следует посоветоваться с доктором по поводу своих лекарственных средств. Потому что не всегда требуется именно увеличение дозы, иногда может потребоваться сокращение.

Кому грозит жаркая погода и как спастись от перегрева?

В группу риска входят пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. К ним относятся гипертоники, пациенты со стенокардией, после перенесенного инфаркта и хирургических операций. Эксперт Лиги здоровья нации Мехман Ниязи оглы Мамедов объяснил, что при повышении температуры до +25 градусов и выше нарушается отдача тепла с поверхности кожи и организм может перегреться. Первые признаки избыточного тепла: ощущение духоты и тяжести, ухудшение самочувствия, пониженная работоспособность.

«Тепловое истощение чаще бывает после нескольких дней жары, чем тогда, когда она только начинается. Лучшая защита — это расслабление и употребление большого количества воды. Без консультации с врачом не принимайте таблетки, содержащие соль», — сообщил врач.

От сладкой газировки лучше отказаться. Неприятное чувство от жары они не снимают, а вот усложнить работу почек и печени могут.

Для того чтобы облегчить нормальное функционирование всех органов, надо также отказаться от употребления перед сном тяжелой пищи. Ее переваривание способствует повышению температуры тела и усиливает потоотделение.

Адаптироваться к жаре организму могут помочь продукты с вяжущим вкусом, например хурма, бананы, все овощи и фрукты зеленого и белого цвета.

«Питание во время жары не должно быть плотным, есть надо порциями по пять раз день. После еды не стоит пить воду в течение 30 минут, а затем следует пить редкими небольшими глотками», — рассказал врач.

Нырять в холодную воду при аномальной жаре не рекомендуется. Резкий перепад температуры тела может спровоцировать спазм сосудов сердца. Перед тем как прыгнуть в бассейн или водоем, нужно остыть в тени. От ледяного душа тоже следует отказаться. Лучше всего принимать в жару теплый душ.

Загорать надо с соблюдением всех мер предосторожности. Во время пребывания на пляже обязательно нужно носить головной убор. Лучше всего лежать под зонтиком, а при сильной жаре намочить платок и намотать его голову. В жару также хорошо походить босиком — это дает возможность улучшить циркуляцию крови и повышает общий тонус организма. Кроме того, аномальная жара — самое подходящее время, чтобы бросить курить и пить спиртные напитки, резюмировал врач.

Жителей московского региона ранее предупредили, что во вторник температура может подняться до +33 градусов.