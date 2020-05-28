    28 мая 2020, 07:33

    Россиянам объяснили, как правильно привести себя в форму после самоизоляции

    Александра Ломейко

    Физические нагрузки после выхода из самоизоляции могут быть опасны. Чтобы восстановить прежнюю форму, россиянам придется поработать над собой. Но заниматься спортом стоит аккуратно.
    Россиянам объяснили, как правильно привести себя в форму после самоизоляции

    Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин в эфире радио Sputnik рассказал, с чего лучше начинать наращивать активность.

    Мышцы на самоизоляции у людей, скорее всего, ослабли: поддерживающий позвоночник и суставы мышечный корсет попросту «рухнул», и резко начинать «трудовые подвиги» попросту нельзя.

    «Особенно это касается подвигов на дачных участках или строительных делах. <…> Если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача», — заметил мануальный терапевт.

    Постепенное увеличение нагрузок в таком случае оптимально и не несет для человека опасности. Начинать восстановление лучше с ходьбы — делать хотя бы около десяти тысяч шагов в день.

    «Больше ходьбы, больше дыхательных движений и больше дыхательных упражнений. Ходьбы должна быть не меньше десяти километров в день или хотя бы десяти тысяч шагов, то есть семь километров», — пояснил Кабычкин.

    Мышечные нагрузки он посоветовал добавлять постепенно. Оптимальным вариантом врач назвал подтягивания на перекладине, упражнения на брусьях, отжимания от пола или лавочки.

    С 1 июня москвичам разрешат заниматься спортом на улице, правда, в определенные часы. Гулять тоже будет можно, но трижды в неделю. У каждого столичного дома будет для этого свой график.