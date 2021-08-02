Россиянам объяснили, как отличить ковид от простуды

При ковиде к обычным признакам ОРВИ — кашлю и повышенной температуре — присоединяются диарея и тошнота. Если эти симптомы усиливаются, то обращение к врачу откладывать нельзя. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала пульмонолог Инна Мишина.

«Если все эти симптомы начинают резко усиливаться — особенно тошнота и диарея, один из признаков "дельта"-вируса», прогрессирует кашель и становится тяжелее дышать, то лучше всего сдаться на руки врачам», — объяснила Мишина.

По ее словам, при заражении коронавирусом к симптомам обычной простуды добавляются снижение аппетита, головная боль, ночная потливость и слабость. Пульмонолог добавила, что ставший уже классическим признак ковида — потеря вкуса и обоняния — при заражении «дельта»-штаммом может не проявиться. Мишина посоветовала для точного диагноза сдать кровь на анализ и пройти ПЦР-тест в первые два дня после начала недомогания.

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