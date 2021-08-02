Медик рассказал, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19

Известно о некоторых пациентах, чей организм оказался невосприимчивым к коронавирусной инфекции. Почему это происходит, рассказал «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Специалист рассказал о результатах последних исследований. Выяснилось, что повышенная защита от ковида есть у людей с высоким уровнем интерферона-альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров.

Высокий уровень интерферона-альфа снижает сам риск заражения. Уровень лимфоцитов тоже говорит о том, какие шансы у человека не подцепить болезнь. Среди генов ученым удалось выявить два защищающих от коронавируса — и еще один, который, наоборот, располагает к заболеванию.

Тотолян добавил, что другие факторы, влияющие на возможность заражения, тоже существуют. Но пока все они только изучаются специалистами.

Ранее биологи доказали, что коронавирус не может влиять на ДНК человека. Результаты исследований говорят о том, что вирус никак не взаимодействует с геномом.