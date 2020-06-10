Россиянам объяснили, как не получить пищевое отравление

С пищевым отравлением сталкивался хотя бы раз каждый россиянин. Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, достаточно тщательно мыть руки и есть правильно приготовленные продукты.

Отравление могут вызвать патогенные бактерии, рассказали в Роскачестве. Специалисты собрали рекомендации, которые помогут сохранить самочувствие в норме. Советы опубликованы на сайте организации.

Чтобы не подцепить заразу, не стоит пить воду из открытых источников. Привычка есть бифштексы с кровью, плохо прожаренную глазунью тоже ни к чему хорошему не приведет. Как и употребление в пищу сырого и парного молока и сырых яиц.

Если вы готовите из сырых продуктов, то после этого нужно хорошенько вымыть руки, как и перед самой трапезой. Пищу надо обязательно подвергать термической обработке, а для разделки сырой рыбы и других продуктов не использовать одну и ту же доску. Все, что идет на домашние заготовки, обязательно тщательно промывать, потом стерилизовать и хранить в холодильнике.

Молоко и мясо в Роскачестве советуют не покупать на стихийных рынках, в придорожных лотках и у частников, если отсутствуют ветеринарные документы о безопасности такой продукции. Это же правило действует для мясных и овощных консервов, особенно грибных. Покупать мясную нарезку тоже не стоит: обычно устройство для нее после каждого использования не стерилизуют.

Яйца, молоко, мясо и вода могут оказаться зараженными сальмонеллой, которая вызывает диарею и брюшной тиф. Провоцирующая поражение опорно-двигательного аппарата и инвалидность бруцелла иногда встречается в молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе. Эти бактерии не выживают при нагревании выше 56 градусов Цельсия.

Кишечная палочка живет в сырых овощах, фруктах и зелени, мясе и полуфабрикатах из него, молочных продуктах. Попадание бактерии в организм приводит как раз к пищевому отравлению. Погибает она при температуре 60 градусов.

Больше половины случаев отравления, если верить статистике, связаны с употреблением домашних консервированных грибов. От образовавшихся в таких консервах бактерий спасет только неоднократная пастеризация.