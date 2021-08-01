Россиянам объяснили, что может снизить риск заражения коронавирусом

Один привитый человек в семье в три раза снижает риск заражения коронавирусом для остальных родственников. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Один привитый в семье в три раза снижает риск заразиться коронавирусом для других членов семьи», — сказал Тимаков в беседе с РИА «Новости».

По словам эксперта, привитый человек в случае заражения может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки, а выделяемый вирус менее активен и не мутирует в организме.

Ранее главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко объяснил, что доводы о том, что из-за прививки можно заболеть COVID-19, идут вразрез с банальной логикой. По его словам, невозможно заразиться фрагментом вакцины.

Врач предположил, что все это — спекуляция антиваксеров. Проценко также добавил, что иммунитет начинает полностью формироваться через две недели после прививки вторым компонентом. Только после этого можно считать себя вакцинированным, не раньше. Потому что некоторые пациенты, как отметил врач, расслабляются на следующий день после прививки.