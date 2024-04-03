Здоровье 03 апреля 2024, 16:47 Россиянам назвали вескую причину для отказа от избыточного употребления кофе Диетолог Мещерякова: кофе обезвоживает организм и выводит из него витамины Elena Mayorova/Global Look Press

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Не стоит пить слишком много кофе, его чрезмерное употребление грозит обезвоживанием организма, а вместе с жидкостью будут выводиться и витамины. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

Она пояснила, что если выпивать больше двух чашек кофе в день, из организма будет выводиться много минералов и водорастворимых витаминов (В, С). Кроме того, витамины группы В теряют активность, вступая в реакцию с танинами — компонентами кофе.

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Нормальному усвоению витаминов также мешает курение, добавила диетолог. Воздействие никотина не позволяет витамину С поступать в ткани, снижает уровень усвоения витамина А.

Мещерякова отметила, что весна — отличное время для того, чтобы начать прививать себе полезные привычки и избавляться от вредных. Именно в это время многие страдают от нехватки витаминов, или гиповитаминоза.

«Без пересмотра и изменений образа жизни невозможно полноценно решить проблему гиповитаминоза — сами по себе витаминные добавки работать не будут, организм в таком случае просто не сможет их полноценно усваивать», — заметила врач.

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